जागरण संवाददाता, रामपुर। आतंकवादी गतिविधियों के शक में एटीएस (आतंकवाद निरोधक दस्ता) पहले भी कई युवाओं को गिरफ्तार कर चुकी है। लखनऊ और गुजरात से आई एटीएस की टीमों ने भी यहां छापेमारी कर युवाओं को पकड़ा है। इसी साल जनवरी माह में स्वार थाना क्षेत्र के नरपतनगर निवासी फैजान सलमानी को गुजरात एटीएस आतंकवादी गतिविधियों के शक में गिरफ्तार कर चुकी है।

छह मई को सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ताश का मझरा निवासी 22 वर्षीय गयास को भी शहजाद भट्टी गैंग के संपर्क में होने के शक में गिरफ्तार किया था। कई दिन की पूछताछ के बाद 12 मई को लखनऊ में न्यायालय में पेश किया था।

न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया था। वर्तमान में गयास लखनऊ की गोसाईगंज जेल में निरुद्ध है। उस पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग से संपर्क होने की जानकारी एटीएस को मिली थी। जून माह में शाहबाद क्षेत्र के तीन किशोर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के शक में एटीएस के निशाने पर आ गए थे। इन किशोरों का पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग से संपर्क होने की जानकारी एटीएस को मिली थी।