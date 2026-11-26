जागरण संवाददाता, रामपुर। मुरादाबाद से आई एंटी करप्शन (भ्रष्टाचार निवारण संगठन) टीम ने 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते गन्ना विभाग के बाबू अजय कुमार सागर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बाबू ने अपने ही विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी के एरियर और ग्रेच्युटी का पैसा निकलवाने के बदले रिश्वत की मांग की थी। टीम बाबू को अपने साथ ले गई है।

सेवानिवृत्त कर्मचारी रामवीर सिंह हापुड़ जिले के गढ़ रोड स्थित मुहल्ला प्रहलाद नगर नई मंडी के रहने वाले हैं। वह 31 जुलाई 2025 को रामपुर में गन्ना पर्यवेक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद अपने एरियर और ग्रेच्युटी की धनराशि निकलवाने के लिए वह काफी समय से चक्कर लगा रहे थे। आरोप है कि गन्ना समिति का कनिष्ठ सहायक प्रभारी अजय कुमार सागर उनसे धनराशि दिलाने के बदले 20 हजार रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा था।