रेलवे की नई योजना से बड़ी राहत: माल ढुलाई होगी सस्ती; कपड़ा, फल-सब्जी समेत इन कारोबारियों को मिलेगा फायदा

जिले में मेंथा की 10 से अधिक फर्म हैं। जबकि लकड़ी के उत्पाद तैयार करने वाली करीब 200 इकाइयां हैं। दोनों कारोबार से करीब 1000 हजार से अधिक लोग जुड़े हैं।

रेलवे द्वारा पहले से माल ढुलाई की जा रही है। ट्रेनों में लगे पार्सल यान के जरिए व्यापारी छोटे-छोटे सामान मंगाते और भेजते रहते हैं। अब रेलवे ने माल ढुलाई को लेकर क्या योजना बनाई है, इसके संबंध में अभी यहां कोई गाइडलाइन नहीं आई है। हालांकि इस योजना से डीजल की बचत के साथ सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी और कार्बन उत्सर्जन भी घटेगा।

कपड़ा कारोबारियों के लिए दूसरे शहरों से थोक में आने वाले कपड़े, तैयार परिधान और अन्य माल की ढुलाई एक महत्वपूर्ण खर्च है। नियमित और बड़ी खेप में माल मंगाने वाले व्यापारी यदि रेल से बुकिंग करा सकें तो परिवहन लागत घटने की संभावना है। इससे कारोबारियों की लागत कम हो सकती है और बाजार में प्रतिस्पर्धी दरों पर सामान उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।

-श्रीष गुप्ता, एमडी हस्तकला प्राइवेट लिमिटेड।

हर तरह के माल में रेल सस्ती पड़े, यह जरूरी नहीं है। कम दूरी पर ट्रक सीधे दुकान या गोदाम तक पहुंच जाता है, जबकि रेल से माल भेजने में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचाने, चढ़ाने-उतारने और गंतव्य से अंतिम स्थान तक पहुंचाने का खर्च भी जुड़ता है। ऐसे में रेलवे के लिए व्यापारियों की जरूरत के अनुसार बुकिंग की सुविधा विकसित करना महत्वपूर्ण होगा।

-शलभ गोयल, प्लाईवुड कारोबारी।

मेंथा उत्पाद बाहर निर्यात करने के लिए एयर कंडीशन लाजिस्टिक की जरूरत पड़ती है। मेन्थाल क्रिस्टल अधिक तापमान पर पिघलने लगते हैं। इन्हें साधारण कंटेनर या रेल के जरिए नही भेजा सकता है। रेलवे को इसके लिए रेफ्रिजरेटेड रेल वैगनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे जनपद में उत्पादित मेंथा तेल या उससे बनने वाले उत्पादों को बंदरगाहों तक भेजना आसान होगा।

-विपिन गुप्ता, मेंथा निर्यातक।