भारतीय रेलवे का ऐसा हाल? रायबरेली के 5 रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन फॉर्म नहीं, सादे कागज से काम

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रायबरेली, लालगंज, बछरावां, डलमऊ व ऊंचाहार रेलवे स्टेशनों पर संचालित कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों में एक सप्ताह से आरक्षण फार्म उपलब्ध नहीं हैं। इससे ट्रेनों में आरक्षित टिकट बुक कराने पहुंच रहे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

फॉर्म के अभाव में कर्मचारियों को सादे कागज पर यात्रियों का विवरण लिखवाकर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ रही है। आरक्षण केंद्रों पर टिकट बनवाने के लिए पहुंच रहे यात्रियों को उम्मीद रहती है कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत आसानी से आरक्षण हो जाएगा, लेकिन फॉर्म नहीं मिलने से उन्हें असुविधा हो रही है।

खासकर उन यात्रियों को दिक्कत उठानी पड़ रही है, जिन्हें यात्रा की तारीख नजदीक होने के कारण जल्द टिकट बुक कराना है। पांचों केंद्रों पर एक जैसी समस्या होने से यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है। यात्री रविशंकर, कपिल और देव प्रकाश सिंह ने बताया कि आरक्षण केंद्रों पर करीब एक सप्ताह से फार्म नहीं मिल रहे हैं।