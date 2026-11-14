खुशखबरी: 10 साल बाद खुला पदोन्नति का रास्ता, जिले के 4693 शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी; आपत्ति के लिए 18 तक मौका

संवाद सहयोगी, रामपुर। बेसिक शिक्षा विभाग में करीब 10 वर्षों से पदोन्नति की राह देख रहे शिक्षकों का इंतजार अब खत्म होने की उम्मीद जगी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शुक्रवार को जिले के 4693 सहायक अध्यापकों की प्रथम अनंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी। सूची प्रकाशित होने के बाद अब शिक्षकों को अपने वरिष्ठता क्रम और विवरण की जांच करनी होगी।

किसी तरह की त्रुटि मिलने पर संबंधित शिक्षक 18 नवंबर तक साक्ष्यों के साथ आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। इसके बाद आपत्तियों का निस्तारण कर पदोन्नति की अगली प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से 13 नवंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विशेष अपील संख्या 652/2024 में पारित निर्णय और शासनादेशों के अनुपालन में वरिष्ठता सूची तैयार की गई है। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से प्राप्त विवरण के आधार पर परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को इसमें शामिल किया गया है। बीएसए ने सभी संबंधित शिक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे सूची में अपना नाम, वरिष्ठता क्रमांक और अन्य विवरण ध्यानपूर्वक जांच लें।