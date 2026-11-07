दीपावली-छठ पूजा: यूपी में 10 दिन नहीं होगी बिजली कटौती, मिलेगी 24 घंटे आपूर्ति

जागरण संवाददाता, रामपुर। दीपावली के त्योहार पर बिजली उपभोक्ताओं को कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। चूंकि निर्बाध आपूर्ति देने के लिए बिजली विभाग ने विशेष व्यवस्था की है। त्योहार के मद्देनजर जिले में अगले 10 दिनों तक बिजली लाइनों और उपकेंद्रों पर अनुरक्षण कार्य व बिजनेस प्लान के कार्यों समेत सामान्य शटडाउन लेने पर पाबंदी लगा दी गई है।

इस दौरान जिलेभर के उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि किसी तकनीकी खराबी या अन्य बेहद जरूरी काम के लिए शटडाउन लेना आवश्यक हुआ तो इसके लिए संबंधित डिवीजन के अधिशासी अभियंता से अनुमति लेनी होगी। यह व्यवस्था 16 नवंबर तक के लिए की गई है।

सिर्फ अति आवश्यक होने पर ही अधिशासी अभियंता की अनुमति से मिलेगा शटडाउन अधीक्षण अभियंता सतेंद्र कुमार सिंह ने इस संबंध में विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि त्योहार के दौरान बिजली आपूर्ति में किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए। छह को धनतेरस, सात को छोटी दीपावली, आठ को दीपावली, 10 को गोवर्धन पूजा, 13 को गणपति व्रत व 15 को छठ पूजा को देखते हुए सामान्य मरम्मत, लाइन सुधार और अन्य ऐसे कार्य, जिनके लिए बिजली बंद करनी पड़ती है, उन्हें फिलहाल टालने के निर्देश दिए गए हैं। केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही निर्धारित प्रक्रिया के तहत शटडाउन दिया जा सकेगा।

बिजली विभाग के अधिकारियों को एसई ने दिए निर्देश दरअसल, अभी तक 24 घंटे बिजली आपूर्ति का शेड्यूल मुख्य रूप से जिला मुख्यालय के लिए निर्धारित था। ग्रामीण क्षेत्रों और अन्य कस्बों के उपभोक्ताओं को इस व्यवस्था का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। दीपावली पर विभाग ने इस व्यवस्था का दायरा बढ़ाते हुए पूरे जिले में 24 घंटे बिजली आपूर्ति बनाए रखने का फैसला लिया है। इससे शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण इलाकों के उपभोक्ताओं को भी त्योहार के दौरान राहत मिलेगी। दीपावली पर राेशनी से शहरी क्षेत्र के साथ स्वार, टांडा, बिलासपुर, मिलक व शाहबाद तहसील क्षेत्र के ग्रामीण इलाके भी जगमग रहेंगे।