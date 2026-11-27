जागरण संवाददाता, रामपुर। नगर क्षेत्र में एक होटल में शादी समारोह के बाद भुगतान को लेकर दुल्हन पक्ष और होटल प्रबंधन के बीच भुगतान को लेकर विवाद हो गया।

आरोप है कि होटल प्रबंधन ने गेट बंद कर दिया, जिससे दुल्हन की विदाई में देरी हुई। बाद में पुलिस के पहुंचने पर पूरा भुगतान होने पर विदाई हुई।

सिविल लाइंस क्षेत्र के एक परिवार की बेटी की बुधवार को शादी थी। बारात उत्तराखंड से आई थी। शादी समारोह का आयोजन हाईवे पर एक बड़े होटल में किया गया था। शुक्रवार सुबह दुल्हन को विदा होना था।

शादी के लिए होटल की 14.50 लाख रुपये में बुकिंग की गई थी। 8.50 लाख रुपये एडवांस पेमेंट कर दिया गया था। शुक्रवार को तड़के चार बजे विदाई होनी थी, लेकिन इससे पहले भुगतान को लेकर विवाद हो गया।

पेमेंट न होने पर होटल पर लगा दिया ताला

होटल प्रबंधन ने दोनों गेटों पर ताला लगा दिया। लड़की पक्ष का कहना था कि वे पूरा पैसा देने के लिए तैयार थे और भुगतान से इनकार नहीं कर रहे थे, लेकिन मेहमानों के सामने जिस तरह से होटल के गेट बंद किए गए, वह गलत था।

इसके चलते दूल्हा-दुल्हन समेत शादी में शामिल मेहमान करीब पांच घंटे तक होटल के अंदर ही फंसे रहे। कुछ मेहमानों को हवाई जहाज से जाना था। समय पर न पहुंचने से उनकी उड़ान रद हो गई। पुलिस के समझाने पर सुलझा मामला उधर, होटल प्रबंधन का कहना था कि शादी का कार्यक्रम दिन का था, लेकिन कार्यक्रम देर रात तक चला। इसके बाद डिनर की मांग की गई। उसे भी पूरा किया गया। बावजूद इसके व्यवस्था ठीक न होने का बहाना बनाकर पूरा पेमेंट नहीं दे रहे थे। मजबूर होकर हमने पुलिस को फोन किया। पुलिस के समझाने पर छह लाख रुपये का भुगतान किया गया।