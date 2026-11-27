संवाद सहयोगी, बाढ़। शादी के बाद दुल्हन की विदाई नहीं होने से नाराज एक युवक शुक्रवार की सुबह मोबाइल टावर पर चढ़ गया। वह नीचे उतरने को तैयार नहीं है और जान देने की धमकी दे रहा है।

घटना बाढ़ थाना क्षेत्र के अचुआरा गांव की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास शुरू किया। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई है।

मोबाइल टावर पर चढ़े युवक की पहचान नेउरा गांव निवासी 24 वर्षीय आकाश कुमार के रूप में हुई है। वह मंटू कुमार पंडित और सरस्वती देवी का पुत्र है।

गांव के सामुदायिक भवन के पास स्थित मोबाइल टावर पर चढ़कर वह अपनी दुल्हन की विदाई कराने की मांग कर रहा है।

20 नवंबर को हुई थी शादी, दिल्ली से आया था परिवार

आकाश की मां सरस्वती देवी ने बताया कि उनके बेटे की शादी 20 नवंबर को हुई थी। परिवार दिल्ली में रहता है। बेटे की शादी के सिलसिले में ही वे लोग दिल्ली से गांव आए थे। आकाश दिल्ली में छोले-भटूरे बेचने का काम करता है।