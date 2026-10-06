मुरादाबाद से रामपुर तक फैला कोडीन का जाल: दवा से ज्यादा नशे में इस्तेमाल, 6 महीने में खपाया 50 लाख का सीरप!

जागरण संवाददाता, रामपुर। सरकार की सख्ती के बावजूद जिले में कोडीन सीरप की अवैध रूप से खरीद-फरोख्त का धंधा बंद नहीं हो पा रहा। दवा के बजाय नशे के लिए इसका अधिक इस्तेमाल होने से यह सीरप इतना अधिक डिमांड में है कि चोरी-छिपे बेचा जा रहा है। इसे मुरादाबाद से चोरी-छिपे लाकर यहां नशा करने वालों और दवा विक्रेताओं को बेचा जा रहा है।

औषधि विभाग के अधिकारियों को इसकी भनक नही लग पा रही है और जब तक पता चलता है, तब तक हजारों बोतल कोडीन सीरप खप चुका होता है। पिछले एक साल की बात करें तो पुलिस ने 24 लोगों को कोडीन सीरप की अवैध बिक्री के आरोप में जेल भेजा है।

इनमें 10 मुरादाबाद के हैं। पुलिस की पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ है कि मुरादाबाद इसका बड़ा सप्लायर है। वहां से ही कोडीन सीरप यहां लाकर खपाया जा रहा है। छह माह में 50 लाख से अधिक का कोडीन सीरप जिले में खपाए जाने का अनुमान है।

छह अगस्त को सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने दो युवकों को कोडीन सीरप के साथ पकड़ा था। पकड़े आरोपितों में एक मुरादाबाद के मुगलपुरा का रय्यान था। उसके पास से 103 बोतलें कोडीन युक्त सीरप की मिली थीं। 17 अगस्त सिविल लाइंस पुलिस ने मुरादाबाद के थाना गलशहीद के मुहल्ला असालतपुर निवासी मोहम्मद कैफ और जैब आलम को कोडीन युक्त सीरप की एक हजार बोतल के साथ पकड़ा था। दोनों सीरप को मुरादाबाद से रामपुर लेकर आ रहे थे।