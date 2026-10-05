‘अब्दुल सिर्फ दरी बिछाएगा...’ रामपुर में फिर ताजा हुआ पुराना ज़ख्म, सपा सांसद और भाजपा नेता आमने-सामने

जागरण संवाददाता, रामपुर। सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की प्रेस वार्ता के दौरान एक पत्रकार ने पूछ लिया कि चुनाव में फिर हर पार्टी अब्दुल को याद कर रही है, इस समय अब्दुल कहां है? यह सुनकर सांसद भड़क गए। कहा कि अब्दुल कहकर आप कौम का मजाक बना रहे हैं। अब्दुल क्या होता है। मुसलमानों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। उनका सपा में सम्मान है।

इसके जवाब में सपा सरकार में आजम खान के करीबी और अब भाजपा नेता फसाहत शानू ने वीडियो प्रसारित कर कहा कि सपा में मुसलमानों की स्थिति बदतर है, सांसद के पास इसका जवाब नहीं है, इसीलिए वह भड़क रहे हैं।

रविवार को सपा सांसद जब आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गठबंधन के साथ सपा के चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा कर रहे थे तभी उनसे सवाल पूछ लिया। अब्दुल का मतलब मुस्लिम कौम से था। पहले तो सांसद समझ नहीं पाए मगर जब उन्हें समझ में आया तो भड़क गए। कहा कि आप अपने शब्दों को वापस लीजिए।