रामपुर में महिला डिग्री कॉलेज में नाग-नागिन का जोड़ा दिखने से हड़कंप, 1 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा गया

जागरण संवाददाता, रामपुर। स्वार-बाजपुर मार्ग स्थित जमीनगंज के पास महिला डिग्री कॉलेज में मंगलवार को छात्राओं की कक्षा के दौरान अचानक नाग-नागिन का जोड़ा दिखाई देने से हड़कंप मच गया।

कॉलेज परिसर में दोनों नाग-नागिन के घूमने से छात्राओं और स्टाफ में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद छात्राओं और कॉलेज स्टाफ ने राहत की सांस ली।