संवाद सहयोगी, बिलासपुर (रामपुर)। नैनीताल हाइवे पर भाखड़ा डैम के पास अंग्रेजों के शासनकाल में बना ऐतिहासिक लोहे का पुल आखिरकार नहीं बच पाया। इसे धरोहर घोषित कर संरक्षित करने के बजाय तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। पुराने पुल की जगह नया पुल बनाया जाएगा।

100 वर्षों से अधिक समय तक इस पुल से लोगों का आवागमन होता रहा। क्षेत्र और उत्तराखंड के बीच आवाजाही में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान था। समय के साथ पुल जर्जर हो गया और इसकी निर्धारित मियाद पूरी हो गई।

सुरक्षा के मद्देनजर इस पर पहले ही आवागमन बंद कर दिया गया था। इसके बाद पुराने पुल को हटाकर उसी स्थान पर नया पुल बनाने की योजना तैयार की गई। पुल तोड़े जाने की जानकारी के बाद इसे संरक्षित करने की मांग तेज हुई थी।

क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने इसके ऐतिहासिक महत्व का हवाला देते हुए इसे धरोहर के रूप में सुरक्षित रखने की पैरवी की थी। उनका कहना था कि इससे आने वाली पीढ़ियां भी क्षेत्र की पुरानी विरासत देख सकेंगी। उन्होंने पुल को बचाते हुए नए पुल के निर्माण का रास्ता निकालने की गुहार लगाई थी। हालांकि इस मांग पर सहमति नहीं बन सकी और पुल को तोड़ने का काम शुरू हो गया। इसके हटने के साथ ही अंग्रेजों के दौर की इस ऐतिहासिक संरचना का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।