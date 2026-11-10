रामपुर में भैया दूज पर बहनों के लिए उपहारों की सजी थाली, बनारसी, चंदेरी और बांधनी साड़ियों से गुलजार हुआ बाजार

संवाद सहयोगी, रामपुर। भैया दूज पर बहन के माथे पर तिलक सजाने के साथ उसे पसंदीदा उपहार देने की तैयारी भी चल रही है। इस बार भाइयों के उपहारों में साड़ियां खास जगह बना रही हैं। बहनों को कुछ खास देने के लिए भाई बाजार पहुंचकर बनारसी, चंदेरी, पटोला और बांधनी साड़ियों की तलाश कर रहे हैं। कोई बहन की पसंद का रंग चुन रहा है तो कोई आकर्षक डिजाइन और नई वैरायटी को प्राथमिकता दे रहा है। त्योहार को देखते हुए कपड़ा कारोबारियों ने भी दिल्ली, सूरत, जयपुर और इंदौर से साड़ियों की नई रेंज मंगाई है।

दुकानों पर पारंपरिक सिल्क से लेकर डिजाइनर और पार्टी वियर साड़ियों तक के विकल्प उपलब्ध हैं। दीपावली के बाद अब बाजार में भैया दूज की खरीदारी का रंग चढ़ने लगा है। भाई अपनी बहनों को ऐसा उपहार देना चाहते हैं, जो उनके लिए उपयोगी होने के साथ यादगार भी बने। इसी वजह से साड़ी की दुकानों पर पुरुष ग्राहकों की आवाजाही बढ़ रही है। बहनों की पसंद को ध्यान में रखकर हल्के रंगों से लेकर गहरे और आकर्षक रंगों की साड़ियां सजाई गई हैं। पांच सौ रुपये से लेकर हजारों रुपये तक की रेंज में साड़ियां उपलब्ध हैं।

बनारसी सिल्क, चंदेरी, पटोला प्रिंट, बांधनी, लहरिया, माहेश्वरी और गडवाल साड़ियों की अलग-अलग वैरायटी ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं। वहीं, सीक्वेंस वर्क, एंब्रॉयडरी और डिजाइनर बॉर्डर वाली साड़ियां भी पसंद की जा रही हैं। हल्की और आरामदायक साड़ियों के साथ पारंपरिक डिजाइन की मांग भी बनी हुई है। दुकानदारों ने त्योहार के मद्देनजर हर बजट और पसंद के अनुसार स्टॉक तैयार किया है।