रामपुर में रोटावेटर की चपेट में आने से 8 साल के बच्चे की मौत, परिवार में मचा कोहराम

जागरण संवाददाता, रामपुर। खेत की जोताई के समय रोटावेटर की चपेट में आकर आठ वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। क्षेत्र के बड़ा गांव निवासी निसार का पुत्र अयान सोमवार दोपहर गांव में खेलते हुए जमील के खेत पर पहुंच गया। उस समय जमील ट्रैक्टर से खेत की जोताई कर रहा था।

अयान ट्रैक्टर के पीछे लगे रोटावेटर पर बैठ गया। जमील ने उसे बैठने से मना किया, लेकिन वह नहीं माना। इसी दौरान अयान अचानक नीचे गिरकर रोटावेटर की चपेट में आ गया। उसके शरीर पर कई जगह गंभीर घाव हुए और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।