रामपुर को जिला बनाने की उठी मांग, पंचायत प्रधान परिषद ने बैठक कर उठाया मुद्दा; शिमला जाने में होती है परेशानी

संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर (शिमला)। हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन के लिए आयोग के गठन के बाद मांगें उठने लगी हैं। पंचायत प्रधान परिषद विकास खंड रामपुर बुशहर की मासिक बैठक शनिवार को पंचायत समिति सभागार में परिषद अध्यक्ष कृष्ण गोपाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में रामपुर बुशहर को जिला बनाने की मांग प्रमुखता से उठी। प्रधानों ने कहा कि क्षेत्र विस्तृत है और कई पंचायतें दुर्गम व दूरदराज इलाकों में स्थित हैं।

सीएम को भेजेंगे मांगपत्र प्रशासनिक कार्यों के लिए शिमला स्थित जिला मुख्यालय पहुंचने में लोगों को परेशानी होती है। क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए प्रदेश सरकार के समक्ष सामूहिक रूप से मांग उठाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए संयुक्त मांगपत्र तैयार कर मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा।

विकास के मुद्दों पर भी चर्चा बैठक में क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों के प्रधान, परिषद पदाधिकारियों और सलाहकारों ने पंचायतों की समस्याएं, संगठन को मजबूत बनाने और क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। परिषद सचिव अश्वनी शर्मा ने बैठक की कार्यवाही संचालित की।

वीबीजीरामजी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। परिषद ने संबंधित विभागों और सरकार से पार्ट टाइम, मिड-डे मील, आंगनबाड़ी तथा आउटसोर्स कर्मियों को नियमानुसार योजना के तहत रोजगार देने की संभावनाओं पर दिशा-निर्देश जारी करने का प्रस्ताव पारित किया।



बैठक में परिषद की मासिक बैठक नियमित रूप से आयोजित करने का निर्णय लिया गया ताकि विकासात्मक और प्रशासनिक विषयों की समीक्षा हो सके।

ये रहे उपस्थित बैठक में उपाध्यक्ष राजकांता शर्मा, सचिव अश्वनी शर्मा, समन्वयक होशियार मेहता, मुख्य सलाहकार जय सिंह और पदमा कोंग, दीप कुमार, केशव राम, फूला सिंह, संगीता, रचना भंडारी, बीना मेहता, गोपु राम सहित विभिन्न पंचायतों के प्रधान और परिषद पदाधिकारी उपस्थित रहे।