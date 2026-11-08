हिमाचल सरकार की पशु मित्रों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी, 5410 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी का मिल सकता है लाभ

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना (एमएमएपीवाई) के तहत पंचायतों में तैनात पशु चिकित्सा सहायकों के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी की तैयारी है। पांच साल का सेवाकाल पूरा करने वाले इन कर्मचारियों का मासिक मानदेय 7,500 रुपये से बढ़ाकर 12,910 रुपये करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। यानी इनके मानदेय में 5,410 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी प्रस्तावित है।



पशुपालन निदेशालय ने इस संबंध में प्रधान सचिव पशुपालन को प्रस्ताव भेजकर स्वीकृति मांगी है। जिससे प्रदेश में सेवाएं प्रदान करने वाले पशु मित्रों को लाभ मिलेगा।

पांच साल का कार्यकाल पूरा करने वालों को मिलेगा लाभ निदेशक पशुपालन डॉ. मुंशी राम की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार 30 सितंबर 2026 तक पांच साल की सेवा पूरी करने वाले ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों को बढ़ा हुआ मानदेय देने का प्रस्ताव है। यह बढ़ोतरी उन सहायकों के लिए प्रस्तावित है, जो मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के तहत सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में इन्हें 7,500 रुपये मासिक मानदेय दिया जा रहा है।