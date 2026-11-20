जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा नेता आजम खां जेल से रिहा होने के बाद गुरुवार रात जौहर यूनिवर्सिटी गए। वहां स्टाफ और हास्टल में रहने वाले छात्र-छात्राओं से मुलाकात की।

उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी की। स्टाफ से भी यूनिवर्सिटी के कामकाज को लेकर बात की।

आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला को दो पैन कार्ड मामले में 17 नवंबर 2025 को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल से सात साल की सजा हुई थी, जिसे सेशन कोर्ट ने बढ़ाकर 10 साल कर दिया था। हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिलने पर 31 अक्टूबर को वह रामपुर जेल से रिहा हुए, लेकिन जेल से बाहर निकलते ही ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की टीम ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया था।