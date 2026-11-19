जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां गुरुवार को दिन भर घर में आराम करने के बाद शाम को मीडिया से मिले। घर के पास सपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत की।

इस दौरान उनसे एआइएमआइएम (आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के साथ गठबंधन पर मीडिया ने सपा नेता आजम खां से सवाल किया।

इस पर आजम ने कहा कि अभी हमारे यहां हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं की जाती। हमारे यहां पुलाव पसंद किया जाता है और मटन बिरयानी पसंद की जाती है।

बोले, दाढ़ी रखने से कोई मौलाना नहीं हो जाता है। इसके लिए मौलवियत की डिग्री चाहिए। फतवा देने के लिए मुफ्ती की डिग्री चाहिए। उन्हें बैरिस्टर कह सकते हैं।

स्वार-टांडा विधानसभा क्षेत्र में ओवैसी ने जनसभा में आजम खां के लिए दुआ की थी, इस सवाल पर बोले- मैं उनका शुक्रगुजार हूं। चार कदम पर मेरा घर था। मुफ्त का टेलीफोन था। मेरी बीबी से खैरियत पूछ सकते थे। तशरीफ ला सकते थे।