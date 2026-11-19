जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां गुरुवार को दिन भर घर में आराम करने के बाद शाम को मीडिया से मिले। मीडिया से बातचीत में कहा कि 31 अक्टूबर को जेल से रिहा होते ही ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया था। इस गिरफ्तारी को लेकर ईडी ने न्यायालय में झूठ बोला।

ईडी बिना वारंट गिरफ्तार करने आई थी। ईडी का यही झूठ न्यायालय में पकड़ा गया। अंगूठा लगाने वाली जो बात कही जा रही है, वह भी गलत है। ईडी द्वारा न्यायालय को गुमराह किया गया है। जिस अंगूठे का जिक्र ईडी कर रही है, वह रिमांड के दौरान दिल्ली में हुई पूछताछ के दौरान का है। वह रामपुर जेल का नहीं है। ईडी ने न्यायालय में झूठा शपथपत्र दिया है। वह ईडी के इस झूठ के खिलाफ न्यायालय में रिट करेंगे।