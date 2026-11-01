3 घंटे तक फूल-माला लेकर खड़े रहे समर्थक, आजम खां जेल से बाहर आए तो हो गया बड़ा 'खेल'

जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा नेता आजम खान की जेल से रिहाई और ईडी की गिरफ्तारी को लेकर उनके समर्थकों में मायूसी के साथ ही गुस्सा है। उन्हें आजम खान के बाहर आने की खुशी थी, जिसके लिए वे शाम चार बजे से जेल के बाहर जुटने लगे थे। जेल से रिहाई को लेकर उनके अधिवक्ता, समर्थक व पार्टी कार्यकर्ता सभी मुतमईन थे। पूरा यकीन था कि आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे।

यह यकीन तब और मजबूत हो गया, जब शाम पांच बजे से पहले सभी मुकदमों में रिहाई के परवाने जेल पहुंच गए। इसके साथ ही जेल के बाहर आजम समर्थकों की भीड़ बढ़ने लगी। इसके कारण जेल के बाहर सड़क पर जाम लग गया।

समर्थक फूल मालाएं लेकर पहुंचे थे। शाम 6.57 आजम खां और अब्दुल्ला जेल से बाहर निकले। बाहर आते ही ईडी के अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी के अधिकारियों के साथ पैरा मिलिट्री फोर्स और स्थानीय पुलिस बल भी था।

अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह भी मौजूद थे। अधिकारियों ने आजम खान को कोई कागज पढ़ने को दिया और बताया कि उन्हें साथ चलना है। यह जानकारी होते ही समर्थकों में आक्रोश फैल गया। वे ईडी की गाड़ी के सामने आ गए और ईडी हाय-हाय के नारे लगाए। पैरा मिलिट्री के जवानों ने उन्हें जबरन हटाया। इस दौरान मीडिया कर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की हुई। ईडी आजम खान को अपने साथ ले गई। इस पर समर्थकों ने नाराजगी जताई।

रिहाई के लिए तीन दिन से भागदौड़ कर रहे आजम खान के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने ईडी द्वारा आजम खान को जेल के बाहर निकलते ही गिरफ्तार किए जाने पर कहा कि यह जुल्म और ज्यादती की इंतहा है। पराकाष्ठा है। आजम खान एक शख्सियत हैं। विपक्षी दल के नेता हैं। सरकार उन्हें दबाने के लिए साजिश कर रही है। जेल से बाहर आते ही ईडी ने उन्हें पकड़ लिया। ईडी, पुलिस या प्रशासन की ओर से हमें इस कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं दी गई है।