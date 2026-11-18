जागरण संवाददाता, रामपुर। डासना जेल से सपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां बुधवार शाम करीब साढ़े छह बजे रिहा हो गए। जेल के बाहर आने पर उनके समर्थकों में जबर्दस्त उत्साह दिखा। रामपुर से भी कई समर्थक उन्हें लेने गाजियाबाद तक पहुंच गए।

रात करीब 50 से अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ आजम खां जेल रोड स्थित अपने घर के पास पहुंचे, जहां पहले से सैकड़ों समर्थकों की भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। आजम खां की झलक देखते ही भीड़ ने जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए।

समर्थकों ने आतिशबाजी छोड़कर उनका इस्तकबाल किया। इससे पहले गाजियाबाद से जब उनका काफिला निकला तो रास्ते में भी जगह-जगह समर्थक और सपाई उनकी झलक पाने के लिए खड़े मिले। खासकर टोल प्लाजा पर समर्थकों ने उनके काफिले को घेर लिया।

आजम खां ने गाड़ी में बैठे-बैठे हाथ हिलाकर समर्थकों का आभार जताया। इस दौरान समर्थकों ने आजम खां जिंदाबाद के नारे लगाए। पुलिस प्रशासन भी सतर्क रहा। आजम खां को लेने उनके दोनों बेटे अदीब और पूर्व विधायक अब्दुल्ला भी पहुंचे थे।

उनके पीछे समर्थकों की 50 से अधिक गाड़ियों का काफिला चल रहा था। घर से पहले मुमताज पार्क के सामने पहुंचने पर सैकड़ों समर्थकों ने उनकी गाड़ी घेरकर जिंदाबाद के नारे लगाए। आजम खां ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया।