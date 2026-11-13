आजम खां के खिलाफ किसानों की जमीनें कब्जाने के मामले में सुनवाई टली, अब 30 नवंबर को होगी हियरिंग

जागरण संवाददाता, रामपुर। दो अधिवक्ताओं के निधन पर बार एसोसिएशन ने शोक स्वरूप कार्य नहीं किया, जिसके चलते सपा नेता आजम खां के खिलाफ किसानों की जमीनें कब्जाने के मामले में गुरुवार को सुनवाई टल गई। अब इस मामले में 30 नवंबर को सुनवाई होगी।

आजम खां पर वर्ष 2019 में ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनमें 27 मामले अजीमनगर थाना क्षेत्र में दर्ज हुए, जो आलियागंज के किसानों ने दर्ज कराए थे। इनमें आजम खां के अतिरिक्त पत्नी पूर्व सांसद डॉ. तजीन फात्मा, उनके बड़े बेटे अदीब, छोटे बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला, बहन निखत अखलाक, चमरौआ के विधायक नसीर खां, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन खां, तत्कालीन अजीमनगर थाना प्रभारी कुशलवीर सिंह, लेखपाल आनंदवीर सिंह, जकीउर्रहमान सिद्दीकी, मुश्ताक अहमद सिद्दीकी और फसीह जैदी आरोपित बनाए गए हैं।