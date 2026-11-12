426.46 करोड़ के घोटाले में फंसें आजम खां, गाजियाबाद कोर्ट ने 4 दिन की ED रिमांड पर भेजा; 5 शर्तें भी रखीं

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खां को गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने चार दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) हिरासत में भेज दिया है।

426.46 करोड़ रुपये के वित्तीय घोटाले और सरकारी धन व संपत्तियों के दुरुपयोग के मामले में अदालत ने बचाव पक्ष की आपत्तियां खारिज करते हुए हिरासत में पूछताछ को जरूरी माना।

रिमांड अवधि 12 नवंबर 2026 की शाम 4:30 बजे से 16 नवंबर की शाम 4:30 बजे तक रहेगी।

लेनदेन की जांच के लिए रिमांड जरूरी

गाजियाबाद की विशेष न्यायाधीश पीएमएलए कोर्ट नंबर-1 ने गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद ईडी की रिमांड अर्जी स्वीकार कर ली।

अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।

अदालत के मुताबिक, पहले दर्ज किए गए बयानों के दौरान आजम खां का रवैया टालमटोल वाला रहा। मामले में धन के व्यापक लेनदेन की कड़ियां जोड़ने, अपराध से अर्जित धन को छिपाने और विभिन्न संस्थाओं व शेल संरचनाओं की संलिप्तता का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है।