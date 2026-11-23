जागरण संवाददाता, रामपुर। आजम खां ने कहा कि बदला तो नहीं लेना चाहिए, बदला घटिया और कमतर लोग लेते हैं, हमें बस इंसाफ चाहिए। ये बात उन्होंने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती के कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने जेल में अपने साथ जुल्म और ज्यादती किए जाने के आरोप भी लगाए।

रविवार को जेल रोड स्थित सपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आजम खां ने मुलायम सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद उन्हें याद करते हुए कहा कि एक ऐसे अजीम शख्स के पैदा होने की खुशी और उनके चले जाने का गम है।

कहा कि अपने मालिक से दुआ करें कि आने वाला कल बीते हुए कल से बेहतर होना चाहिए। बिना किसी दल का नाम लिए कहा कि जो लोग आपसे आजादी छीनना चाहते हैं, उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देने देंगे।

कहा कि वे लोग भी परिवर्तन के लिए तैयार हों जो पापियों के साथ रहकर बहुत दुखी हैं। जेल की अंधेरी कोठरी में बीती हर एक रात किसी इंसान को भीतर ही भीतर तोड़ देती है। कहा कि जेल में हर रात वे खुदा से मौत की भीख मांगते थे, पर मौत भी उनसे रूठी रही और हर शाम बस इसी अनजान डर के साथ सोते थे कि न जाने अगली सुबह कौन-सी भारी खबर लेकर आएगी।

उन्होंने देश के बेरोजगार युवाओं की बेबसी और आत्महत्या करते किसानों के बारे में भी बात की। कहा जब वह गाजियाबाद जेल में थे तब हर रोज अखबार में बड़ी-बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के आत्महत्या की खबरें पढ़ते थे।