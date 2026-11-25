जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच ‘अब्दुल’ शब्द को लेकर शुरू हुई सियासी जंग ने नया मोड़ ले लिया है। ओवैसी के ‘अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा’ वाले बयान पर आपत्ति जताते हुए आजम खां ने पहले अब्दुल को अल्लाह का नाम बता दिया था। इस बयान पर विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनसे बोलने में गलती हुई थी। उनकी जुबान फिसल गई थी।

18 अक्टूबर को असदुद्दीन ओवैसी ने रामपुर के टांडा में एक जनसभा के दौरान कहा था कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, बल्कि नेता बनेगा और विधायक-सांसद बनेगा। उनका निशाना मुस्लिम समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलाने और उसे केवल चुनावी भीड़ तक सीमित रखने वाली राजनीति पर था। जेल से बाहर आने के बाद आजम खां ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने ओवैसी से अल्लाह की बारगाह में माफी मांगने की बात कही। तर्क दिया कि अब्दुल शब्द को मुसलमानों की बेइज्जती के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अब्दुल का अर्थ अल्लाह बताया था। इसको लेकर विपक्ष के लोगों ने आजम पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया। कहा कि अब उनकी याददाश्त गड़बड़ हो गई है, इसीलिए वह अब्दुल का अर्थ अल्लाह बता रहे हैं। इसकी भनक लगने पर सतर्क हुए आजम खां ने सफाई देते हुए कहा कि उनके मुंह से गलती से निकल गया था कि अब्दुल अल्लाह का नाम है। उस समय वह काफी परेशान थे और उनकी सेहत भी ठीक नहीं थी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अब्दुल स्वयं अल्लाह का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह के नाम के बिना अधूरा है। उन्होंने कहा कि इस गलती के लिए उन्होंने अल्लाह से माफी मांग ली है। इसके साथ ही आजम खां ने ओवैसी की राजनीतिक हैसियत पर भी सवाल उठाए।