348 दिनों का इंतजार... और सिर्फ 15 मिनट की रिहाई! छह वर्षों में आजम खान चौथी बार हुए गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रामपुर। वस्ल (मिलन) का दिन और इतना मुख़्तसर (छोटा या संक्षिप्त), दिन गिने जाते थे जिस दिन के लिए। मशहूर शायर अमीर मीनाई की गजल का यह शेर आजम खान की बार-बार जेल से रिहाई पर चरितार्थ हो रहा है। इससे पहले करीब दो साल सीतापुर जेल में बिताने के बाद रिहा हुए तो उनकी आजादी दो माह तक ही रही।

इसके बाद दोबारा जेल जाना पड़ा। इस बार परिवार से मिलन की आस में एक-एक करके 348 दिन जेल में बिता दिए और शनिवार को जब रिहा हुए तो 15 मिनट बाद ही दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए। वैसे तो आजम खान का जेल आना-जाना नई बात नहीं है। प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद वह कई बार जेल जा चुके हैं। साल 2019 से आजम खान व उनके परिवार पर ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज हुए। इन्ही मुकदमों में आजम खान को जेल जाना पड़ रहा है। पहली बार 26 फरवरी 2020 को आजम खां ने दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में पत्नी पूर्व सांसद डाॅ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था।

न्यायालय के आदेश पर तीनों को जेल भेज दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर 20 मई 2022 को तीनों रिहा हो गए थे। इसके बाद दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में 18 अक्टूबर 2023 को तीनों को सात साल कारावास की सजा हुई। तीनों को दोबारा जेल भेजा गया।

पहले उन्हें रामपुर जिला कारागार में रखा। बाद में सुरक्षा कारणों से आजम खान को सीतापुर और अब्दुल्ला को हरदोई की जेल में शिफ्ट कर दिया था। सीतापुर जेल से आजम खान 23 माह बाद 23 सितंबर 2025 को जमानत पर रिहा हुए थे।