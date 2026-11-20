अनिल अवस्थी, रामपुर। जेल से बाहर आने के बाद सपा महासचिव आजम खां की नजर अब 2027 के विधानसभा चुनाव पर है।

वह खुद के साथ बेटे अब्दुल्ला आजम को भी चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं, लेकिन दोनों की राह में अलग-अलग मामलों में दोषसिद्धि बड़ी बाधा है।

दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद अब पिता-पुत्र दो पैन कार्ड प्रकरण में भी सजा से राहत पाने की कानूनी लड़ाई की तैयारी में हैं। गुरुवार को आजम खां ने मीडिया के सामने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देकर खुद चुनाव लड़ने की कोशिश के संकेत भी दिए।

आजम की नजर रामपुर के साथ ही स्वार-टांडा विधानसभा सीट पर भी है। इस सीट से वह फिर बेटे अब्दुल्ला आजम को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। हालांकि पिता-पुत्र दोनों को अलग-अलग मामलों में मिली सजा के चलते फिलहाल उनकी राह आसान नहीं है। अब्दुल्ला आजम और आजम खां को दो पैन कार्ड मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सात-सात वर्ष की सजा सुनाई थी। बाद में सेशन कोर्ट ने आजम खां की सजा बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी थी, जबकि अब्दुल्ला की सजा बरकरार रखी थी। इसमें दोनों को हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अब दोषसिद्धि पर रोक लगवाने को अपील की तैयारी है।

इसी 17 नवंबर को दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम और डॉ. तजीन फातिमा की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी। इस एकमात्र मामले में राहत से डॉ. तजीन का चुनाव लड़ने का रास्ता कानूनी रूप से साफ है।