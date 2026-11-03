अनुप्रिया पटेल के दौरे से पहले रामपुर में प्रशासन का बड़ा एक्शन, स्वार में चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान

संवाद सहयोगी, स्वार (रामपुर)। नगर की सड़कों पर अतिक्रमण के चलते आए दिन जाम लगना आम बात हो गई है। वहीं नो एंट्री के बावजूद भारी वाहन भी बेखौफ होकर दौड़ रहे हैं। चार नवंबर को अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के स्वार आगमन को देखते हुए सोमवार को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया।

इस दौरान सड़क किनारे फल के ठेले और फड़ लगाकर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को हटाया गया। पालिका कर्मियों ने करीब दो दर्जन दुकानदारों का थोड़ा थोड़ा अतिक्रमण की जद में आने वाला सामान जब्त कर लिया। दो दर्जन दुकानदारों का सामान जब्त सोमवार दोपहर एसडीएम राजकुमार भास्कर, कोतवाली प्रभारी पंकज पंत और अधिशासी अधिकारी अभिषेक कुमार पालिका टीम के साथ सड़कों पर उतरे। अधिकारियों ने स्वार-रामपुर, स्वार-बाजपुर और स्वार-बिलासपुर मार्ग पर सड़क किनारे ठेले और फड़ लगाकर अतिक्रमण करने वालों को चिह्नित किया। साथ ही दुकानदारों को तत्काल अपना सामान हटाने के निर्देश दिए। कार्रवाई के दौरान पालिका कर्मियों ने करीब दो दर्जन दुकानदारों का बैनर, छंटिया, फड़ आदि सामान जब्त कर लिया।