मथुरा प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड: मुख्य आरोपी भाजयुमो पूर्व मंडल अध्यक्ष मुठभेड़ में घायल, ऑडियो में कहा था- 4-5 मर्डर और होने हैं

जागरण संवाददाता, मथुरा। Mathura News: गांव महोली में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने वाले मुख्य आरोपित भाजयुमो के पूर्व मंडल अध्यक्ष को एसओजी और हाईवे पुलिस ने रविवार रात सवा 11 बजे राधिका सिटी के पास मुठभेड़ में दबोचा है। दाहिने पैर में गोली लगने से आरोपित घायल हो गया है। उसके कब्जे से एक तमंचा, एक कारतूस और बाइक बरामद हुई है। वारदात के बाद ऑडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस की सतर्कता से आरोपित पकड़ा गया।

हत्याकांड में पुलिस दो आरोपितों को मुठभेड़ में और पनाह देने वाले एक आरोपित को पूर्व में जेल भेज चुकी है।इस प्रकरण में अभी छह आरोपित फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हैं नकऐडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस ने दिखाई सतर्कता शहर के महोली निवासी प्रॉपर्टी डीलर 42 वर्षीय रोहतान उर्फ रोहताश की बुधवार रात 9.30 बजे शराब के लिए रुपये न देने पर नामजद आरोपितों ने कार शोरूम के समीप गोली मारकर हत्या कर दी। पिता श्याम सिंह ने गांव के ही भाजयुमो के पूर्व मंडल अध्यक्ष विशाल उर्फ विकास, मेघश्याम, डालचंद्र, मुकेश, धर्मेंद्र, राजकुमार, मनोज आदि के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने गुरुवार रात साढ़े 10 बजे सलेमपुर मार्ग से मुठभेड़ में मनोज एवं फर्रुखाबाद के अमृतपुर निवासी कंचन को गिरफ्तार कर लिया। दाहिने पैर में गोली लगने से मनोज घायल हुआ है।

चेकिंग के दौरान राधिका सिटी के पास से दबोचा वहीं वारदात के बाद आरोपित मुकेश, मेघश्याम, मनोज और कंचन को गोवर्धन क्षेत्र के जतीपुरा में पप्पू सिंह ने अपने यहां ठहराया था। पुलिस ने शनिवार को मुड़ैसी गांव के पास से उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान गांव महोली में आरोपित मेघश्याम का एक ऑडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ। इसमें उसने कहा था कि अब यह तो शुरुआत है। अभी चार-पांच मर्डर और होने हैं।