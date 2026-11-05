एनडीए की बदौलत पसमांदा समाज को विधानसभा में मिला प्रतिनिधित्व : अनुप्रिया पटेल

जागरण संवाददाता, रामपुर। अपना दल (एस) ने 2027 के विधानसभा चुनाव के बीच स्थापना दिवस पर बुधवार को स्वार में सभा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पार्टी से स्वार विधायक शफीक अहमद अंसारी का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हें एनडीए का प्रत्याशी बनाकर पसमांदा समाज को विधानसभा में प्रतिनिधित्व दिलाया है।

अनुप्रिया स्वार में पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन एवं जनसभा में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुईं। जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी संस्थापक डा. सोनेलाल पटेल के विचारों और सिद्धांतों पर चलते हुए अपना दल (एस) शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े और पसमांदा समाज के अधिकारों तथा आरक्षण के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष कर रहा है।