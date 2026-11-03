'BEO नहीं जानते जांच करना', इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेसिक शिक्षा विभाग को कड़ी नसीहत, बीईओ को प्रशिक्षण देने का आदेश

अनिल अवस्थी, रामपुर। परिषदीय विद्यालय में महिला शिक्षक पर बाहरी हस्तक्षेप, शिक्षकों पर दबाव बनाने और उनसे हर महीने चार से पांच हजार रुपये वसूली के आरोपों से शुरू हुए मामले में विभागीय जांच और फिर आरोप पत्र को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कठघरे में खड़ा कर दिया। उच्च न्यायालय ने प्रकरण में जारी आरोप पत्र निरस्त करते हुए विभाग को बिलासपुर के खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) अशोक कुमार को सेवा नियमों और अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिलाने पर विचार करने की नसीहत दी है।

न्यायालय ने कहा कि उन्हें ऐसे कार्यालय से संबद्ध करने पर विचार किया जाए, जहां उन्हें विभागीय जांच और अनुशासनात्मक प्रक्रिया का व्यावहारिक अनुभव मिल सके। मामला हाई कोर्ट में रिट-ए संख्या 16504/2026, शुभि श्रोत्रिय बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य से जुड़ा है। विभाग ने छह जुलाई 2026 को शुभि को निलंबित किया। नौ जुलाई को बीईओ की ओर से आरोप पत्र जारी कर विभागीय कार्रवाई शुरू की। आरोप पत्र के मुताबिक, शुभि के पति सौरभ जायसवाल विद्यालय के कामकाज में हस्तक्षेप करते थे। कर्मचारियों के आडियो-वीडियो के आधार पर भी बाहरी हस्तक्षेप, शिक्षकों पर दबाव बनाने, मानसिक उत्पीड़न करने और उगाही का उल्लेख था। 23 जून को शिक्षक अनुष्का त्यागी के साथ अभद्रता और थप्पड़ मारने का प्रयास करने का आरोप भी था।