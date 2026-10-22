अखिलेश यादव का रामपुर दौरा: आजम खान से जेल में करेंगे मुलाकात, सुरक्षा कड़ी

जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गुरुवार को रामपुर आ रहे हैं। वह पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री आजम खां से जेल में मुलाकात करेंगे और उसके बाद आजम खां के घर भी जाएंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। जौहर यूनिवर्सिटी से जेल और आजम खां के आवास तक सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

जारी कार्यक्रम के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सुबह 11 बजे लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से निजी विमान से रवाना होंगे। सुबह 11:45 बजे बरेली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से 11:55 बजे निजी हेलीकाप्टर से रामपुर के लिए उड़ान भरेंगे। दोपहर 12:20 बजे हेलीकाप्टर से जौहर विश्वविद्यालय पहुंचेंगे।