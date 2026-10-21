जाम लगा तो ट्रक बंद कर सो गए ड्राइवर, 7 KM लंबी लगी लाइन; मुरादाबाद-टांडा मार्ग का अनोखा हाल

संवाद सहयोगी, टांडा (रामपुर)। मुरादाबाद-टांडा मार्ग पर बुधवार तड़के एक पिकअप खराब होने से करीब सात किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लगने से छोटे वाहन और कार सवार भी फंस गए। लोगों को करीब तीन घंटे तक परेशानी झेलनी पड़ी। मौके पर पुलिस के न पहुंचने से राहगीरों में नाराजगी रही।

मंगलवार को सामुदायिक अस्पताल के पास रामलीला मंचन के दौरान मेला लगा था और रावण-दहन होना था। व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने मेला समाप्त होने तक वाहनों की आवाजाही रोक दी थी। बुधवार तड़के करीब ढाई बजे बड़े और खनन के वाहनों को अनुमति मिलने के बाद मार्ग पर वाहनों की संख्या बढ़ गई। इसी बीच बार्डर के पास एक पिकअप खराब हो गई। करीब एक घंटे बाद वह ठीक हुई, लेकिन तब तक लंबी कतार लग चुकी थी।