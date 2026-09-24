रायबरेली के बछरावां में PDA रथ पर सवार हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव, किया जनता का अभिवादन
PDA Rath Yatra: अखिलेश यादव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे।
HighLights
बछरावां के चुरुवा टोल प्लाजा पर अखिलेश यादव को देखने उमड़ी भीड़
मोहनलालगंज में अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत\
डिजिटल डेस्क, लखनऊ: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अपना अभियान शुरू किया।
पीडीए रथ पर से सभी का अभिवादन किया। रायबरेली जिले के बछरावां क्षेत्र में लखनऊ-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-331/हाइवे) पर चुरूवा टोल प्लाजा के पास अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की पीडीए बस में सवार हो गए। उनकी आज रायबरेली में PDA रथ यात्रा है। अखिलेश यादव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे।
मोहनलालगंज में अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत
लखनऊ से रायबरेली दौरे पर जा रहे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कुछ देर के लिए मोहनलालगंज में रुके। उनके रुकते ही सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह दिखा और उन्होंने फूल-मालाओं से अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर अपने नेता का अभिवादन किया। अखिलेश यादव ने भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद अखिलेश यादव रायबरेली के लिए रवाना हो गए। रायबरेली में अखिलेश यादव PDA रथ यात्रा समेत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
समाजवादी पार्टी की राजनीति में रथ यात्राओं का पुराना जुड़ाव रहा है। पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और बाद में अखिलेश यादव की राजनीति में रथ यात्राएं जनता और कार्यकर्ताओं तक पहुंचने का प्रमुख माध्यम रही हैं। ऐसे में चुनाव से पहले अखिलेश का पार्टी के रथ पर सवार होना राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
समाजवादी पार्टी की PDA यात्रा पर कांग्रेस
उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी की PDA यात्रा पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि हर राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करता है। हम अभी अपने संगठन को बनाने और बैठकें करने की प्रक्रिया में हैं। उसी तरह से वे भी अपने कार्यक्रम चला रहे हैं। पहले संयुक्त बैठकें तभी हुईं जब उम्मीदवार तय हो गए और सीट-शेयरिंग का समझौता हो गया। संसदीय चुनावों को याद कीजिए, हमने शुरुआत में साथ मिलकर प्रचार नहीं किया, लेकिन सही समय पर नेता एक सही गठबंधन के तहत मंच पर एक साथ आए।
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