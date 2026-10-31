सरस मेला: रायबरेली में दिखेगा आजीविका मिशन की महिलाओं का हुनर, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बेचेंगी दीपावली के उत्पाद

जागरण संवाददाता, रायबरेली। शहर के रिफार्म क्लब में एक नवंबर से तीन दिवसीय सरस मेला आयोजित होगा। इसमें आजीविका मिशन की महिलाएं अपने समूह से बनाए गए दीपावली के सामान बेचेंगी। इसके अतिरिक्त 26 विभागों द्वारा अपनी योजनाओं के स्टॉल लगाए जाएंगे।

मेले में मुख्य चिकित्साधिकारी, वीबीजीरामजी, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, जिला पंचायत राज विभाग, जिला समाज कल्याण, जिला अल्पसंख्यक कल्याण, जिला कृषि अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण, आईसीडीएस, जिला उद्यान, जिला खादी ग्रामोद्योग, जिला सेवा योजन, जिला उद्योग केन्द्र, महिला एवं बाल विकास, जिला अग्रणी बैंक, उत्तर प्रदेश कौशल मिशन विकास, इंडियन बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, सहायक श्रमायुक्त, जिला बेसिक शिक्षा, जल निगम, नेडा, जिला दिव्यांग सशक्तिकरण, मत्स्य पालक, जिला कारागार, शहरी आजीविका मिशन सहित 26 विभाग शिविर लगाएंगे।

इसके माध्यम से मेला में आने वाले लोगों को योजनाओं की जानकारी देंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी अलग-अलग तरह के 18 स्टाल लगाएंगी। स्टालों में विशेष प्रकार से दीपावली में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की बिक्री की जाएगी, जिसमें दियाली, गणेश लक्ष्मी, गोबर से बने दिए, मोमबत्ती की दिए, सजावट की सामान व मोटा अनाज से बने खाद्य पदार्थ शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त महिलाओं द्वारा समूह से बनाए अन्य उत्पादों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रदर्शनी लगाई जाएगी।