रायबरेली में बरातियों की दो कारें रोडवेज बस से टकराईं, एक महिला की मौत; 10 लोग घायल

संवाद सूत्र, रायबरेली। लालगंज फतेहपुर मार्ग पर आनापुर गांव मोड़ के पास मंगलवार की रात बरात जा रही दो कारें रोडवेज बस से टकरा गईं। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हो गए।

फतेहपुर जिले के किशनपुर से पुरवा उन्नाव के मौरावा बरात जा रही थी। कार में बाराती बैठे थे। आनापुर गांव मोड़ के पास रोडवेज बस से अचानक दोनों कारे बस से जा भिड़ी।

हादसे में कार सवार आयत, इरफान, दिलशाद, मोहम्मद अरकान, मोहम्मद साजिद, रिहाना निवासी किशनपुर, मोहम्मद शोएब निवासी खागा, मोहम्मद मोईन किशनपुर, पीरनपुर की रहीमन, मोहम्मद अफरोज निवासी बसनेरा थाना पयागपुर जिला बहराइच तथा दिलशाद अहमद व नफीसुन निशा निवासी महाराजगंज फतेहपुर गंभीर रूप से घायल हो गईं।