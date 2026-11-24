जागरण संवाददाता, रायबरेली। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में अर्हता तिथि 01 जनवरी 2027 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के अंतर्गत आलेख्य प्रकाशन से अंतिम प्रकाशन चार जनवरी 2027 तक की अवधि के लिए जनपद स्तर पर जिला संपर्क केंद्र (डिस्ट्रिक्ट कांटेक्ट सेंटर-डीसीसी) की स्थापना जिला निर्वाचन कार्यालय, रायबरेली में की गई है।