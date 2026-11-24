संवाद सूत्र, हरदोई। बेरियाघाट व मेहदीघाट पर कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर लाखो भक्तों ने अपने परिजनों के साथ मां गंगा में हर हर गंगे बोलकर डुबकी लगाकर स्नान कर पूण्य कमाया। भोर से ही स्नान का सिलसिला शुरू हुआ जो शाम तक चलता रहा।

बेरियाघाट व मेहदीघाट पर कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को भोर पहर से ही भक्त ट्रैक्टर ट्राली , बाईक, व अन्य साधनों से दोनों घाटों पर पहुंच गए थे। भोर पहर से ही हजारों भक्तों ने मां गंगा में डुबकी लगाई और पुण्य कमाया। स्नान का सिलसिला जो सुबह से चला वह शाम तक चलता रहा।

कार्तिक पूर्णिमा के चलते श्रद्धालु शाम से ही ट्रेक्टरों,पिकप डाला,लोडर, बाइको, व अन्य साधनों से गंगा जी के तट पर पहुचने लगे थे । भीड़ अधिक होने के चलते कुतवापुर में गंगा जी जाने वाले मार्ग पर घंटो जाम लगता रहा यही हालत मल्लावां चौराहे पर भी रही।

जहा पर पुलिस प्रसाशन को जाम खुलवाने में मसक्कत करनी पड़ी। सिचाई विभाग के द्वारा नहाने के लिए बनवाये गए घाटो पर नाव के साथ गोताखोर भी सुरक्षा में तैनात किए गए थे। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने रात में बरियाघाट पर जाकर स्नान के लिए की गई तैयारी व सुरक्षा व्यवस्था को देखा। राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ उप जिलाधिकारी भी मेले का निरीक्षण करते रहे।

हुई महागंगा आरती



महागंगा आरती के पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर तीन जगहों पर काशी से आये आचार्यो के द्वारा गंगा की आरती कराई गई। आरती में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। गंगा आरती में क्षेत्रीय विधायक आशीष सिंह आशू,सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। दूसरी ओर सपा नेता ब्रजेश वर्मा,टिल्लू, और पूर्व विधायक ब्रजेश वर्मा के द्वारा अलग अलग कराई गई गंगा आरती में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे।



बेरियाघाट पर पछभीका स्नान को पहुचे श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के बाद अगले दिन बुधवार को वापसी करेगे। श्रद्धालु गंगा जी के तट पर पाँच दिन रुकते है और वह पर रुककर गंगाजी की पूजा अर्चना के साथ अपने आराध्य की भी पूजा करते है।



