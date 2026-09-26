बारिश के कारण ओएचई तार पर गिरी आम की डाल, अरखा-परियावां के बीच 3 घंटे बाधित रहा रेल यातायात

जागरण संवाददाता, रायबरेली। शनिवार तड़के बारिश के दौरान आम के पेड़ की डाल रेलवे के ओएचई तार पर गिर गई। डाल गिरने से अरखा और परियावां के बीच रेल ट्रैक बाधित हो गया। घटना की सूचना कंट्रोल से करीब रात दो बजे मिली। सूचना के बाद ऊंचाहार रेलवे टीम के साथ आरपीएफ टीम मौके पर पहुुंच रेल संचालन तीन घंटे बाद करवाया। जिस मामले में इत्तफाका सूचना ऊंचाहार आरपीएफ ने दर्ज की है।

जानकारी के अनुसार एक मालगाड़ी अरखा और परियावां के बीच से गुजर रही थी। इसी दौरान तेज बारिश के कारण ऊंचाहार थाना के रक्षपाल का पुरवा के निकट पेड़ की डाल टूटकर ओएचई तार के ऊपर गिर गई। जिसमें ओएचई तार का कनेक्शन कटने से मालगाड़ी ट्रेन में आग लग से बच गई ।