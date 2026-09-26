अमित श्रीवास्तव, बलरामपुर। बेल्जियम से समुद्र के रास्ते उड़ीसा के पारादीप पोर्ट पहुंचा बलरामपुर चीनी मिल की कुंभी लखीमपुर के लिए औद्योगिक बायलर यूपी की सीमा में पहुंच गया है। चंदौली और वाराणसी से होकर बलरामपुर होते हुए लखीमपुर जाएगा। 308 पहियों वाले हाइड्रोलिक ट्रक पर भारी भरकम वेसल (औद्योगिक बायलर या रिएक्टर वेसल) को रखकर लाया जा रहा है।

एक घंटे में पांच किमी की दूरी तय करता है। इससे वजन और लंबाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। यही नहीं, जिस जिले से होकर इस ट्रक को निकलना है, वहां के प्रशासन को पहले से सूचना दे दी जाती है। वहां का स्थानीय प्रशासन उसके सकुशल निकलने के लिए आवश्यकता पड़ने पर प्रवेश द्वार, बिजली तार और खंभा हटाने के साथ सड़कें भी बनवाई जाती हैं।