खुला रह गया फाटक और गुजर गईं दो सुपरफास्ट ट्रेनें, रायबरेली में गेटमैन की बड़ी लापरवाही

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रूपामऊ से फुरसतगंज रेलवे स्टेशन के मध्य स्थित रेलवे गेट पर रविवार को गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया। गेट खुला होने के दौरान अप और डाउन लाइन से स्पेशल समेत दो ट्रेनें गुजर गईं।

दोनों ट्रेनों के लोको पायलट ने मामले की सूचना लखनऊ कंट्रोल रूम के साथ ही रूपामऊ और रायबरेली स्टेशन अधीक्षक को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए गेटमैन से स्पष्टीकरण मांगा गया है, वहीं आरपीएफ ने भी जांच शुरू कर दी है।

रविवार दोपहर करीब 2.35 बजे प्रतापगढ़ से रायबरेली स्टेशन की ओर स्पेशल ट्रेन अप लाइन पर आ रही थी। इसी दौरान डाउन लाइन से रायबरेली से प्रतापगढ़ की ओर मालगाड़ी गुजर रही थी। बताया गया कि दोनों ट्रेनों के आवागमन के दौरान रेलवे गेट खुला हुआ था। ऐसे में दोनों ट्रेनों के लोको पायलट ने तत्काल इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी।

गेटमैन ने अधिकारियों को बताया कि उसने गेट बंद कर दिया था, लेकिन एक अज्ञात वाहन चालक ने जबरन गेट खोल दिया। सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलपथ रामशंकर ने बताया कि लोको पायलट की शिकायत के आधार रेलवे गेट संख्या 136 गेटमैन सुरेश कुमार को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा गया है।