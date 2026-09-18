रायबरेली: रेलवे स्टेशन के आवासीय परिसरों में लगेंगे CCTV कैमरे, जल्द शुरू होगा सर्वे

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे स्टेशनों के आवासीय परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था अब सीसीटीवी कैमरों से मजबूत की जाएगी। रेलवे की ओर से आवासीय परिसर में कैमरे लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए जल्द ही सर्वे कराया जाएगा। सर्वे पूरा होने के बाद जरूरत के अनुसार स्थान चिह्नित कर कैमरे लगाए जाएंगे।

रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए पहले से विभिन्न स्थानों पर निगरानी की व्यवस्था है, लेकिन आवासीय परिसरों में सुरक्षा को लेकर भी कैमरों की जरूरत महसूस की जा रही थी। इन परिसरों में रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों के आवास हैं।