जागरण संवाददाता, रायबरेली। कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को गंगा स्नान और धार्मिक आयोजनों को लेकर रेलवे प्रशासन सतर्क हो गया है। बनारस और प्रयागराज रेलमार्ग पर चलने वाली ट्रेनों में 23 से 25 नवंबर तक यात्रियों की भीड़ बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा एवं व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

रायबरेली रेलवे स्टेशन से होकर बनारस रेलमार्ग पर लखनऊ से बनारस इंटरसिटी, देहरादून से बनारस तक चलने वाली जनता एक्सप्रेस, नई दिल्ली से बनारस तक चलने वाली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, जम्मूतवी से पटना जाने वाली अर्चना एक्सप्रेस, अमृतसर-हावड़ा मेल और प्रयागराज रेलमार्ग की ओर आने-जाने वाली वंदेभारत एक्सप्रेस, नौचंदी एक्सप्रेस, गंगा गोमती एक्सप्रेस, त्रिवेणी एक्सप्रेस, लखनऊ-प्रयागराज इंटरसिटी एक्सप्रेस, बरेली एक्सप्रेस में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के सफर करने की उम्मीद है।

कार्तिक पूर्णिमा पर प्रयागराज और बनारस में गंगा स्नान के लिए जिले के अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में सामान्य दिनों की अपेक्षा ट्रेनों में अधिक भीड़ रहने की संभावना है। इसके साथ ही रायबरेली से डलमऊ स्टेशन के बीच चलने वाली रायबरेली -रघुराज सिंह पैसेंजर, रायबरेली -ऊंचाहार-कानपुर पैसेंजर ट्रेनों में भी यात्रियों की संख्या बढ़ने का अनुमान है। डलमऊ गंगा घाट पर स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके साथ गोकना व तीरकापुरवा जाने वाले रायबरेली से ऊंचाहार पैसेंजर ट्रेन से श्रद्धालु आ जा सकते हैं। ऊंचाहार आरपीएफ पोसट प्रभारी एसके सिंह यादव का कहना है कि गंगा घाटों पर जाने वाले सभी रेलवे गेटों पर आरपीएफ टीम तैनात की जाएगी।