रायबरेली में 'इश्क, धोखा और कत्ल', प्रेमिका ने पति संग मिलकर ली प्रधान के बेटे की जान

संवादसूत्र, जागरण, बछरावां (रायबरेली)। प्रेम प्रसंग के मामले में शनिवार को युवक की ईंट से कूंचकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि प्रेमिका ने अपने पति के साथ मिलकर यह घटना की है। पुलिस ने आरोपित दंपती को गिरफ्तार कर लिया है।

हरचंदपुर के छतैया गांव के प्रधान गणेश प्रसाद के पुत्र रमाकांत का खैरहनी की रहने वाली सोनी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला का वर्ष 2010 में छतैया के ही रहने वाले अमित के साथ विवाह हुआ था। दोनों के एक संतान भी हुई। बाद में उनका तलाक हो गया।

तलाक के बाद महिला और प्रधान के बेटे के बीच संपर्क बढ़ गया। करीब सात वर्ष बाद सोनी ने बछरावां के खैरहनी गांव के दूसरे युवक सुरेंद्र के साथ विवाह कर लिया। सोनी और सुरेंद्र करीब तीन वर्ष से साथ रह रहे है। यहां भी उनके एक संतान हुई। बावजूद रमाकांत का सोनी से संपर्क नहीं टूटा।