रायबरेली में मुआवजे का झूठा विवाद, पिता ने भी बेटी के आरोपों को बताया गलत; लेखपाल को मिली क्लीन चिट

जागरण संवाददाता, रायबरेली। घर गिरने के मुआवजे के लिए लेखपाल पर रिश्वत मांगने और पैसा न देने पर बेटी को मांगने का आरोप जांच में बेबुनियाद मिला है। जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका के निर्देश पर एसडीएम लालगंज ने कराई जांच में लेखपाल के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। महिला के पिता ने भी बेटी के आरोपों को गलत बताया है।

हालांकि, मामले की विस्तृत जांच के लिए तहसीलदार की अध्यक्षता में एक और टीम गठित की गई है। वहीं, भाजपा जिलाध्यक्ष बुद्धि लाल पासी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बिना सच्चाई जाने एक्स पर टिप्पणी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान जनता को गुमराह करते हैं और अखिलेश को मामले की सच्चाई सामने आने के बाद जनता से माफी मांगनी चाहिए।

महिला ने पांच सितंबर को आरोप लगाया था कि क्षेत्रीय लेखपाल ने उसके घर का हिस्सा गिरने पर मिलने वाले मुआवजे के बदले रिश्वत मांगी। आरोप था कि पैसा नहीं देने पर लेखपाल ने उसकी बेटी को अपने हवाले करने की बात कही और ऐसा न करने पर गलत रिपोर्ट लगा दी। सात सितंबर को मामला इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद प्रशासन ने जांच कराई। एसडीएम की रिपोर्ट के अनुसार मकान का एक हिस्सा पहले ही गिर गया था। परिवार की ओर से मुआवजे के लिए कोई मांग नहीं की गई थी।