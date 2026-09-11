रायबरेली में 25 सितंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन, कार्ड धारकों को 18 रुपये में मिलेगी चीनी

जागरण संवाददाता, रायबरेली। जिले के करीब 1133 सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर 25 सितंबर तक मुफ्त राशन मिलेगा। वहीं, अंत्योदय कार्ड धारकों को तीन किलो चीनी मिलेगी। इसके लिए सभी कोटेदारों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

जनपद में करीब साढ़े पांच लाख कार्ड धारक हैं। वहीं, करीब 22 लाख यूनिट हैं। सभी को जिला पूर्ति विभाग की तरफ से गेहूं व चावल दिया जाएगा। इसके लिए तिथि निर्धारित कर दी गई है। राशन कार्ड के अनुसार खाद्यान्न का स्टाक कोटे की दुकानों में पहुंचा दिया गया है। वितरण भी जारी है।