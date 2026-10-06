रायबरेली में महिला अस्पताल के गेट पर प्रसव मामले की जांच तेज, चार नर्सों को लेबर रूम से हटाया

जागरण संवाददाता, रायबरेली। जिला महिला अस्पताल आई एक महिला का आरोप कि उसकी देवरानी को अस्पताल के गेट के पास प्रसव हुआ और उससे रुपये भी मांगे गए।

सोमवार को इस मामले की जांच के लिए सीएमओ जिला महिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों को फटकार लगाई और चार नर्सों की ड्यूटी लेबर रूम से हटाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली।

शनिवार को महिला अर्चना अपनी देवरानी को लेकर जिला महिला अस्पताल आई थी। महिला का आरोप कि उससे स्टाफ ने रुपये मांगे। महिला जब बाहर गई तो अस्पताल के गेट के पास प्रसव हो गया। इसके बाद जच्चा बच्चा को अस्पताल में भर्ती किया गया।

इस मामले की जांच के लिए सीएमओ अस्पताल पहुंचे और जांच की। लेबर रूम के स्टाफ की लापरवाही पर चार नर्सों की ड्यूटी वहां से हटा दी गई। इसमें दो स्टाफ नर्स और दो संविदा नर्स शामिल हैं। रुपये लेने के आरोप के मामले में सीएमओ ने महिला से जानकारी ली, लेकिन महिला ने बताया कि गुस्से के कारण रुपये मांगने की बात कही थी।