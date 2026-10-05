रायबरेली वालों की हुई मौज, लगेंगे चार्जिंग स्टेशन; लखनऊ पर 50 और कानपुर रूट पर 15 लेक्ट्रिक बसें भरेंगी फर्राटा

जागरण संवाददाता, रायबरेली। जिले में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की उम्मीद अब बढ़ गई है। रायबरेली डिपो के साथ चार अन्य बस स्टेशन पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन को मंजूरी मिलने के बाद परिवहन निगम की ओर से प्रस्तावित बसों के संचालन का रास्ता साफ होने की संभावना है। चार्जिंग सुविधा उपलब्ध होने के बाद रायबरेली से कानपुर और लखनऊ के बीच इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जा सकता है।

बता दें कि रायबरेली से कानपुर के बीच करीब 15 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन प्रस्तावित है। वहीं लखनऊ से रायबरेली के लिए करीब 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना बनाई गई है। इन बसों के संचालन के लिए सबसे बड़ी जरूरत चार्जिंग स्टेशन की थी। अब शासन स्तर से चार्जिंग स्टेशन को मंजूरी मिलने के बाद योजना के आगे बढ़ने की उम्मीद जगी है।

डिपो स्तर पर भी तैयारियां बढ़ने की उम्मीद वर्तमान में रायबरेली डिपो से विभिन्न मार्गों पर डीजल बसों का संचालन किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से यात्रियों को आधुनिक और आरामदायक परिवहन सुविधा मिलने के साथ प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। लंबी दूरी के मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की संभावनाओं को देखते हुए डिपो स्तर पर भी तैयारियां बढ़ने की उम्मीद है।