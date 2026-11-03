गंगा में गिर रहा पांच नालों का गंदा पानी, कार्तिक पूर्णिमा स्नान में होगी परेशानी

जागरण संवाददाता, रायबरेली। कार्तिक पूर्णिमा पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने की तैयारी कर रहे श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कारण यह है कि यहां के नालों का दूषित पानी गंगा में गिर रहा है। इसे रोकने के लिए जिम्मेदारों की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है।

नगर पंचायत प्रशासन नालों के पानी को बायो रेमेडिएशन विधि से शोधित कर गंगा में गिराए जाने का दावा कर रहा है, जबकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि धरातल पर शोधन के नाम पर महज खानापूर्ति हो रही है। नतीजतन सीवरेज और घरों से निकलने वाला दूषित पानी नालों के रास्ते सीधे मां गंगा की पवित्र धारा को प्रदूषित कर रहा है।

कस्बे से निकलने वाला गंदा पानी पांच नालों के माध्यम से गंगा में पहुंच रहा है। कार्तिक पूर्णिमा के पहले भी इन नालों के दूषित पानी को रोकने अथवा उसका प्रभावी शोधन सुनिश्चित करने की दिशा में कोई ठोस व्यवस्था नजर नहीं आ रही है।

ऐसे में हजारों श्रद्धालुओं की आस्था और स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बायो रेमेडिएशन के नाम पर सिर्फ सरकारी धन की बर्बादी की जा रही है। यदि वास्तव में नालों के पानी का शोधन हो रहा है तो फिर गंगा में गंदा पानी कैसे पहुंच रहा है।