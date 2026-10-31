गढ़गंगा कार्तिक पूर्णिमा मेले का आगाज, 24 नवंबर को मुख्य स्नान तक जुटेंगे 30 लाख श्रद्धालु; कैसी हैं तैयारियां

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। कार्तिक पूर्णिमा मेले में रौनक बढ़नी शुरू हो गई है। धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं ने मेले में टीन शैड आदि लगाना शुरू कर दिया है। इसी के साथ व्यापारियों ने भी मेले मेंं आने शुरू हो गए है। इसी के साथ प्रशासन ने भी पुलिस लाइन आदि के लिए टीन शैड आदि लगानी शुरू हो गई है।

गढ़मुक्तेश्वर के कार्तिक पूर्णिमा मेला दस नवंबर से अपने स्वरूप में आना शुरू हो जाएगा। 24 नवंबर को पूर्णिमा का मुख्य स्नान होगा। इस मेले में करीब 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन होगा। इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है।

टीन शेड लगाने का कार्य हुआ शुरू मुख्य रास्तों को बनाने के साथ ही अब मेले में पुलिस लाइन, बिजली, गेट, पेयजल आदि बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। वहीं मेले में धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं ने भी अपने टीन शेड लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। अगले कुछ दिनों में यहां धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे।